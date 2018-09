28. September 2018, 18:59 Uhr Zwischen den Zahlen Auf weißen Sohlen

Daimler-Chef Zetsche tritt ab - das ist ein schwerer Schlag für die Sneakers-Industrie. Was wird jetzt bloß aus ihrem Stuttgarter Konjunkturprogramm?

Von Harald Freiberger

Die Welt der Mode ist in einem ständigen Wandel begriffen. Es kommt immer wieder vor, dass das, was gestern noch als gestrig galt, heute auf einmal sehr heutig erscheint. Einen der erstaunlichsten Imagewechsel hat der Vollbart vollzogen. Vor nicht langer Zeit galt er als Erkennungszeichen von Waldschraten, inzwischen weist er seinen Träger als hip aus. Dem Glattrasierten dagegen haftet etwas Gestriges an.

Ähnlich verhält es sich mit weißen Turnschuhen oder Schuhen mit zumindest weißen Sohlen. Sie waren bis vor einigen Jahren wenigen Berufsgruppen vorbehalten. Es gab da zum Beispiel diesen Spruch, wenn sich jemand sonderbar verhielt: "Pass auf, wenn du so weitermachst, kommen bald die Männer mit den weißen Turnschuhen." Gemeint waren die Mitarbeiter von Bezirkskrankenhäusern. Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass weiße Turnschuhe einmal einen solch zweifelhaften Ruf hatten. Heute gilt der Weißsohlenschleicher als hip, dem Ledersohlenträger dagegen haftet etwas Gestriges an.

Das trifft selbst für solche gesellschaftlichen Bereiche zu, in denen etwas anderes als Ledersohlen früher undenkbar gewesen wären: der Welt des Business. Auch Führungskräfte seriöser Branchen zeigen sich heute in Schuhen mit weißen Sohlen. Wegbereiter dieses Trends war Daimler-Chef Dieter Zetsche, der sich vor zwei Jahren auf der Bühne des Pariser Autosalons erstmals in weißen Sneakers präsentierte, dazu kombinierte er helle Jeans und hellblaues Sommersakko. Diesen Stil behielt er seitdem bei. Auf Ledersohlen wandeln hat man Zetsche nur noch gesehen, wenn es sehr ernst wurde, zum Beispiel, als er vor dem Diesel-Untersuchungssausschuss des Bundestages aussagen musste.

Es gibt ernstzunehmende Stilexperten, die weiße Sohlen bei Führungskräften für ein No-Go halten, selbst bei solchen, die für deutlich weniger Menschen Personalverantwortung tragen als der Lenker eines Konzerns mit 290 000 Mitarbeitern. Der Chef eines mittelständischen Unternehmens sagte einmal zu einem Mitarbeiter, den er im Aufzug in Sneakers antraf: "Wir zahlen Ihnen nicht so viel Gehalt, damit Sie sich davon weiße Turnschuhe kaufen können."

Wenn aber der oberste Chef schon weiße Sohlen trägt, können sich die Mitarbeiter unter ihm kaum weniger locker geben. Zetsches neue Schuhe waren deshalb auch ein Konjunkturprogramm für den Stuttgarter Raum. Die Sneakers-Läden werden über den Abtritt von Zetsche, den Daimler nun angekündigt hat, unglücklicher sein als mancher Traditionalist, der davon überzeugt ist, dass mit weißen Sohlen die Grenze zum Unseriösen überschritten ist. Denn unbestritten ist, dass es eine solche Grenze gibt und auch geben muss. Sonst stünde am Ende dieser Entwicklung ein Konzernchef, der Investoren seine Strategie in Flip-Flops, Bermuda-Shorts und Hawaii-Hemd präsentiert.

Hinzu kommt ja, dass weiße Schuhsohlen das sind, was Oma "undankbar" genannt hätte. Nach einmaligem Tragen werden sie leicht grau, nach mehrmaligem Tragen lappt ihre Farbe ins Dunkelbraune. Da kann man auch gleich Ledersohlen nehmen.