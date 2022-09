Der Start in den politischen Herbst: Am 14. September hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine Grundsatzrede zur Lage der Union.

In den kommenden Monaten stehen in Brüssel wichtige wirtschaftspolitische Entscheidungen an. Die dürften Ärger mit China bedeuten - und höhere Kosten für die Industrie. Ein Überblick über die wichtigsten Themen.