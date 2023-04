Integration am Arbeitsplatz braucht Bewusstsein für Unterschiede, sehr viel Verständnis, Geduld und guten Willen - auf beiden Seiten.

Ja, es ist schwierig, wenn der neue Kollege die Sprache kaum spricht und erst eingearbeitet werden muss. Trotzdem kann es gelingen, Zehntausende Fachkräfte in Deutschland willkommen zu heißen.

Kommentar von Kathrin Werner

Über Deutschland kann man viele Geschichten erzählen. Die vom Land, in dem auch kurz vor Ostern noch der Nieselregen gegen die Fensterscheiben weht und die Menschen sich gern beklagen - vor allem übers Wetter. Die vom Land, in dem die Bahn nicht fährt, die Kita keine Kinder betreut, die Arztpraxis keine Patienten aufnimmt und die Behörden keine Anträge bearbeiten wegen Antragsstau. Die vom Land, in dem Menschen mit Migrationsvordergrund zugerufen wird, sie sollten "nach Hause gehen". Alle Geschichten sind wahr. Und gleichzeitig natürlich nur Teil der Wahrheit.