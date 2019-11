Was jedes Jahr Hunderttausende Menschen kurz vor dem Ruhestand ereilt, klingt wie aus dem Märchenbuch gegriffen: Es ergeht über ihnen ein warmer Geldregen - etwa, weil die Lebensversicherung ausbezahlt wird, ein Erbe kommt oder der Arbeitgeber eine saftige Abfindung zahlt. Doch was mit dem Geld tun? Wie kann ich 50 000, 100 000 Euro oder mehr in eine monatliche Zusatzrente, in ein laufendes Einkommen umwandeln und damit vielleicht auch früher in Rente gehen? Dafür müssen angehende Rentner viele Fragen beantworten: Wie viel Geld benötige ich? Soll ich noch einmal am Aktienmarkt einsteigen? Wie gut sind meine Chancen, noch lange zu leben? Die SZ beschreibt drei Varianten, wie angehende Ruheständler ihr Vermögen im Alter genießen können.