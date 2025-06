Von Martin Wittmann, London

Die Zukunft, und das dürfte viele überraschen, ist in diesen Tagen auch in der Kirche zu suchen. Die 300 Jahre alte Christ Church Spitalfields in London ist seit Montag einer der 34 Veranstaltungsorte des Festivals South by Southwest, kurz SXSW. Hier treffen sich Künstler, Kreative, Forscher, Tech-Unternehmer, Denker und viele, die all dies gleichzeitig sind oder sein wollen. 20 000 Besuchern, darunter übrigens auch König Charles, werden in sechs Tagen mehr als 1200 Veranstaltungen geboten, dazu zählen neben Konzerten und Filmpremieren vor allem Experten-Sessions. „Schöne Kollisionen“ nennen die Organisatoren die Mischung der vielen Disziplinen, die als gemeinsame Perspektive den Blick nach vorn haben sollen. Auf morgen, oder eher auf übermorgen. In der Kirche, traditionell ein Ort der großen Fragen, heißt ein Vortrag programmatisch: „Create your own future“.