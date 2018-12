9. Dezember 2018, 14:31 Uhr Zugverkehr Bundesweiter Bahn-Streik am Montagmorgen

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) will am Montag von 5 Uhr bis 9 Uhr streiken. Das dürfte Auswirkungen auf den Bahnverkehr in ganz Deutschland haben.

Millionen Bahn-Pendler müssen sich am Montagmorgen auf dem Weg zur Arbeit auf Verspätungen und Ausfälle einstellen. "Der Ausstand wird bundesweit am Montagmorgen von 5 Uhr bis 9 Uhr dauern", sagte ein Sprecher der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft am Sonntag.

Der Warnstreik werde sowohl S-Bahnen, Regional- und Fernverkehr sowie die Güterbahn betreffen. Die Auswirkungen würden sich weit in den Tag hineinziehen. Regionale Schwerpunkte könne er nicht nennen, so der Bahnsprecher.

Zuvor hatte die Deutsche Bahn auf ihrer Webseite geschrieben, dass die Gewerkschaft für den Vormittag einen Schwerpunkt des Streiks in NRW angekündigt habe. Die Bahn empfahl Reisenden von und nach Nordrhein-Westfalen daher, schon am Sonntag anzureisen oder ihre Fahrt auf Montag nach Warnstreik-Ende zu verschieben. "Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag wird die Tages- und Zugbindung aufgehoben und die Tickets können heute bereits genutzt werden", schreibt die Bahn. Wer seine Reise wegen der Warnsteiks nicht antreten möchte, findet hier ein entsprechendes Erstattungsformular.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hatte ihre Tarifgespräche mit dem Managment der Bahn am Samstag abgebrochen und Warnstreiks angekündigt.

Der neue Fahrplan der Bahn ist erst am Sonntag in Kraft getreten. Er bringt für die Kunden mehr Züge, aber auch höhere Preise. "Die Anzahl der neuen Züge kann man an einer Hand ablesen", kritisierte der Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter in einem Gespräch mit der Welt am Sonntag. Auch am Ticketsystem übte er Kritik: "Das Ticketsystem versteht kaum ein Fahrgast." Es sei es höchste Zeit, "das Ticketwirrwarr zu entflechten: Das günstigste Ticket muss jeder auf einen Blick erfassen können - am Automaten und im Internet."