Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Ein interner Untersuchungsbericht der Bahn zeigt, dass das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen 2022 mit fünf Toten vermeidbar war.

Der interne Untersuchungsbericht der Bahn beschreibt, wie der Staatskonzern Erkenntnisse über „Serienmängel“ an Betonschwellen systematisch ignorierte.

Von Klaus Ott, München

Fünf Tote, viele Verletzte, von denen manche bis heute leiden: Das ist die Bilanz des fürchterlichen Zugunglücks vom 3. Juni 2022 in Garmisch-Partenkirchen. Damals war wegen schadhafter Betonschwellen ein Regionalzug auf dem Weg nach München entgleist. Mehrere Wagen stürzten eine Böschung hinab. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens.