Zugunglück von Garmisch-PartenkirchenSparmaßnahmen waren wohl wichtiger als die Sicherheit

Fünf Menschen starben 2022 bei einem Zugunglück im bayerischen Garmisch-Partenkirchen.
Fünf Menschen starben 2022 bei einem Zugunglück im bayerischen Garmisch-Partenkirchen. (Foto: Angelika Warmuth/Angelika Warmuth/dpa)
  • Ein interner Untersuchungsbericht der Bahn zeigt, dass das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen 2022 mit fünf Toten vermeidbar war.
  • Zwei Vorstandsmitglieder von DB Netz ignorierten bekannte Serienschäden an Betonschwellen und lockerten 2015 sogar die Sicherheitsanforderungen.
Der interne Untersuchungsbericht der Bahn beschreibt, wie der Staatskonzern Erkenntnisse über „Serienmängel“ an Betonschwellen systematisch ignorierte.

Von Klaus Ott, München

Fünf Tote, viele Verletzte, von denen manche bis heute leiden: Das ist die Bilanz des fürchterlichen Zugunglücks vom 3. Juni 2022 in Garmisch-Partenkirchen. Damals war wegen schadhafter Betonschwellen ein Regionalzug auf dem Weg nach München entgleist. Mehrere Wagen stürzten eine Böschung hinab. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens.

