Fünf Tote, viele Verletzte, von denen manche bis heute leiden: Das ist die Bilanz des fürchterlichen Zugunglücks vom 3. Juni 2022 in Garmisch-Partenkirchen. Damals war wegen schadhafter Betonschwellen ein Regionalzug auf dem Weg nach München entgleist. Mehrere Wagen stürzten eine Böschung hinab. Den Rettungskräften bot sich ein Bild des Grauens.
Zugunglück von Garmisch-PartenkirchenSparmaßnahmen waren wohl wichtiger als die Sicherheit
Lesezeit: 3 Min.
- Ein interner Untersuchungsbericht der Bahn zeigt, dass das Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen 2022 mit fünf Toten vermeidbar war.
- Zwei Vorstandsmitglieder von DB Netz ignorierten bekannte Serienschäden an Betonschwellen und lockerten 2015 sogar die Sicherheitsanforderungen.
Von der Redaktion überprüft
Dieser Text wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.
Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?Mehr Feedback geben
Der interne Untersuchungsbericht der Bahn beschreibt, wie der Staatskonzern Erkenntnisse über „Serienmängel“ an Betonschwellen systematisch ignorierte.
Von Klaus Ott, München
Lesen Sie mehr zum Thema