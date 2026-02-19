Irgendwann in diesem Prozess in Los Angeles, in dem es eigentlich um die Frage geht, ob Instagram und Youtube mit süchtig machenden Strukturen durchsetzt sind, wird sie sicher kommen, diese Frage: Wann ging alles so richtig den Bach runter mit Social Media?
Prozess in Los AngelesZuckerberg sendet Botschaften aus dem Penthouse
Lesezeit: 4 Min.
Wie groß ist die Suchtgefahr sozialer Medien für Kinder und Jugendliche? Und welche Rolle spielen dabei Facebook und Youtube? Für Meta-Chef Mark Zuckerberg steht viel auf dem Spiel. Wirklich gute Antworten hat er zunächst nicht parat.
Von Jürgen Schmieder, Los Angeles
