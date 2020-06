Die nackten Zahlen zuerst, weil sie gar so spektakulär sind: Der Umsatz des Videotelefonie-Betreibers Zoom ist im ersten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 169 Prozent auf 328,2 Millionen Dollar gestiegen, der Gewinn von 200 000 auf 27 Millionen. Das Unternehmen hat ein grandioses Quartal hingelegt, und Gründer Eric Yuan machte beim Telefonat mit Experten keinen Hehl daraus, dass Zoom zu den Profiteuren der Coronavirus-Pandemie gehört: "Die Leute haben unsere App in ihren beruflichen, schulischen und privaten Alltag integriert."

Solche Zahlen sind natürlich immer eine Momentaufnahme, angesichts der weltweiten Pandemie - und auch wegen der Unruhen in den USA, aufgrund derer in vielen Großstädten Ausgangssperren verhängt werden. Es ist deshalb nötig, diese Zahlen in einem größeren Zusammenhang zu betrachten. Im kollektiven Gedächtnis mag die Videotelefonie-App vor der Coronavirus-Pandemie kaum eine Rolle gespielt haben, bei Unternehmen ist sie indes wegen der technischen Alleinstellungsmerkmale (zahlreiche Teilnehmer konnten mühelos an Konferenzen teilnehmen und dabei reibungslos zwischen Geräten wechseln) bereits seit Jahren überaus beliebt - nach mehreren Finanzierungsrunden wurde Zoom im Januar 2017 mit einer Milliarde Dollar bewertet, beim Börsengang im April vergangenen Jahres mit zehn Milliarden.

Nach dem Bekanntwerden der Quartalszahlen stieg der Wert einer Aktie zum ersten Mal über 200 Dollar, im nachbörslichen Handel wurde Zoom mit 58,7 Milliarden Dollar bewertet. Das Unternehmen war also bereits vor der Pandemie ein sogenanntes Einhorn - ein Start-up, das bei Börsengang mit mehr als einer Milliarde Dollar bewertet wird -, doch jetzt glänzt sei Fell ganz besonders. Was auch zur Frage führt: Wie wird es weitergehen? Zoom-Technikchef Harry Moseley sagte kürzlich im Gespräch mit der SZ: "Es ist ein Extremsituation. wir werden nicht von heute auf morgen wieder das tun, was wir vorher getan haben. Andererseits ist Homeoffice nicht für jedermann. Es wird einen Mittelweg geben müssen."

Das rasante Wachstum von Zoom verlief nicht so reibungslos wie die Videokonferenzen mit mittlerweile mehr als 300 Millionen Teilnehmern pro Tag. Das Unternehmen hatte zum Beispiel bei dieser Zahl zunächst von 300 Millionen Nutzern gesprochen - dabei wird ein Nutzer, der etwa an fünf Konferenzen teilnimmt, fünf Mal gezählt. Ein kleiner Fehler, gewiss. Gravierender waren die Vorwürfe, dass es Zoom mit Sicherheit und Privatsphäre nicht so genau nehme. Den Begriff "Zoombombing" wurde zum geflügelten Wort dafür, wenn sich jemand unerwünscht in Konferenzen zuschaltete und dort nicht nur Mist erzählte, sondern auch pornografische Inhalte oder Nazi-Symbolik verbreitete. Experten warnten zudem, dass die vom Unternehmen gepriesene Ende-zu-Ende-Verschlüsselung gar keine solche war.

Aktuelles zum Coronavirus - zweimal täglich per Mail oder Push-Nachricht Alle Meldungen zur aktuellen Lage in Deutschland und weltweit sowie die wichtigsten Nachrichten des Tages - zweimal täglich mit SZ Espresso. Unser Newsletter bringt Sie morgens und abends auf den neuesten Stand. Kostenlose Anmeldung: sz.de/espresso. In unserer Nachrichten-App (hier herunterladen) können Sie den Espresso oder Eilmeldungen auch als Push-Nachricht abonnieren.

Zoom hat inzwischen zahlreiche Fehler behoben, durch den Zukauf des Verschlüsselungs-Spezialisten Keybase zum Beispiel, die Technologie ist noch immer führend. Trotzdem bleibt angesichts der Lockerungen bei den Coronavirus-Restriktionen und auch der Bemühungen der Konkurrenten, zu denen die Tech-Platzhirsche Microsoft, Facebook und Google gehören, die Frage: Wird das Einhorn sein strahlendes Fell behalten? "Die Welt wird eine andere sein, und es gibt für Zoom zahlreiche Möglichkeiten, davon zu profitieren", sagt Todd Gordon von der Analysefirma Ascent Wealth Partners. Michael Bapis von Rockefeller Capital Management dagegen warnt: "Es bleiben die Risikofaktoren Nachhaltigkeit und Sicherheit - und der Druck, Konferenz-Teilnehmer zu zahlenden Kunden zu machen." Im Moment ist Zoom eines der interessantesten Einhörner der Technikbranche - und es gibt durchaus die Chance, dass diese grandiosen Zahlen nicht nur eine Momentaufnahme sind, sondern der Hinweis auf langfristigen Erfolg.