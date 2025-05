Interview von Ulrike Nimz und Paulina Würminghausen, Hamburg

Kaum ein Unternehmen ist so sehr von den geopolitischen Krisen dieser Zeiten betroffen wie Hapag-Lloyd, die fünftgrößte Reederei der Welt. Ihren Sitz hat sie in einem prächtigen Gebäude in der Hamburger Innenstadt, mit Blick auf die Binnenalster. Hier trifft man Unternehmenschef Rolf Habben Jansen, 58, zum Gespräch, etwas verspätet eilt er in den Besprechungsraum. Sein Handy liegt in Blickweite.