Plötzlich geht alles ganz schnell. Erst Ende vergangener Woche hatte der Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, verkündet, dass ein Großteil der Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump unrechtmäßig ist. Bereits am Montag reagierte die US-Zollbehörde CBP. In einem Schreiben an Logistikunternehmen heißt es, schon von Dienstag an werde die Erhebung der mit dem Notstandsgesetz „International Emergency Economic Powers Act“ (IEEPA) zusammenhängenden Abgaben gestoppt. Gleichzeitig hatte Trump am Wochenende aber neue Zölle verkündet. Was sind die Folgen? Und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Antworten.
WelthandelWas das Zoll-Chaos in den USA bedeutet
Lesezeit: 4 Min.
Die US-Zollbehörde erhebt schon keine Zölle mehr, die EU ringt um das Abkommen mit den USA. Seit dem Wochenende ist wieder alles neu in der Handelspolitik. Was sind die Folgen?
Von Caspar Busse, Alexander Hagelüken, Gunnar Herrmann und Ann-Kathrin Nezik
Geldanlage:Der ETF-Markt wird immer komplizierter
In Deutschland gibt es einer neuen Studie zufolge immer mehr und immer komplexere ETFs zu kaufen. Was müssen Anleger beachten?
Lesen Sie mehr zum Thema