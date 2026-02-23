Zum Hauptinhalt springen

WelthandelWas das Zoll-Chaos in den USA bedeutet

Lesezeit: 4 Min.

Bist auch du betroffen? US-Präsident Donald Trump zeigt auf einen Reporter während einer Pressekonferenz im Weißen Haus.
Bist auch du betroffen? US-Präsident Donald Trump zeigt auf einen Reporter während einer Pressekonferenz im Weißen Haus. (Foto: Evan Vucci/AP/dpa)

Die US-Zollbehörde erhebt schon keine Zölle mehr, die EU ringt um das Abkommen mit den USA. Seit dem Wochenende ist wieder alles neu in der Handelspolitik. Was sind die Folgen?

Von Caspar Busse, Alexander Hagelüken, Gunnar Herrmann und Ann-Kathrin Nezik

Plötzlich geht alles ganz schnell. Erst Ende vergangener Woche hatte der Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, verkündet, dass ein Großteil der Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump unrechtmäßig ‌ist. Bereits am Montag reagierte die US-Zollbehörde CBP. In einem Schreiben an Logistikunternehmen heißt es, ‌schon von Dienstag an werde die Erhebung der mit dem Notstandsgesetz „International Emergency Economic Powers Act“ (IEEPA) zusammenhängenden Abgaben gestoppt. Gleichzeitig hatte Trump am Wochenende aber neue Zölle verkündet. Was sind die Folgen? Und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Antworten.

