Plötzlich geht alles ganz schnell. Erst Ende vergangener Woche hatte der Supreme Court, das höchste Gericht in den USA, verkündet, dass ein Großteil der Sonderzölle von US-Präsident Donald Trump unrechtmäßig ‌ist. Bereits am Montag reagierte die US-Zollbehörde CBP. In einem Schreiben an Logistikunternehmen heißt es, ‌schon von Dienstag an werde die Erhebung der mit dem Notstandsgesetz „International Emergency Economic Powers Act“ (IEEPA) zusammenhängenden Abgaben gestoppt. Gleichzeitig hatte Trump am Wochenende aber neue Zölle verkündet. Was sind die Folgen? Und wie geht es jetzt weiter? Die wichtigsten Antworten.