Die Europäische Union hat mittlerweile eine gewisse Routine darin entwickelt, mit den immer neuen Wendungen der Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump umzugehen: Ruhe bewahren. „Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Regierung, um Klarheit über die Schritte zu erhalten, die sie als Reaktion auf diese Entscheidung zu ergreifen gedenkt“, teilte die EU-Kommission mit, nachdem bekannt geworden war: Der Supreme Court hat vielen Strafzöllen Trumps gegen Europa die rechtliche Grundlage entzogen.
Reaktionen auf die ZölleZwischen Vorsicht und Vergeltung
Lesezeit: 4 Min.
Wie genau es weitergeht, weiß angesichts der Trump’schen Tiraden niemand, aber die EU sucht eine erneute Eskalation des transatlantischen Zollstreits zu verhindern. Frankreich bringt allerdings erneut sogenannte Handels-Bazookas ins Spiel.
Von Alexandra Föderl-Schmid, Georg Ismar, Josef Kelnberger, Brüssel/Berlin/Paris
