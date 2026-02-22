Die Europäische Union hat mittlerweile eine gewisse Routine darin entwickelt, mit den immer neuen Wendungen der Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump umzugehen: Ruhe bewahren. „Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Regierung, um Klarheit über die Schritte zu erhalten, die sie als Reaktion auf diese Entscheidung zu ergreifen gedenkt“, teilte die EU-Kommission mit, nachdem bekannt geworden war: Der Supreme Court hat vielen Strafzöllen Trumps gegen Europa die rechtliche Grundlage entzogen.