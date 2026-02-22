Zum Hauptinhalt springen

Reaktionen auf die ZölleZwischen Vorsicht und Vergeltung

Lesezeit: 4 Min.

Container im Hafen von Long Beach in Kalifornien, einem der größten Umschlagplätze der USA.
Container im Hafen von Long Beach in Kalifornien, einem der größten Umschlagplätze der USA. (Foto: Damian Dovarganes/AP)

Wie genau es weitergeht, weiß angesichts der Trump’schen Tiraden niemand, aber die EU sucht eine erneute Eskalation des transatlantischen Zollstreits zu verhindern. Frankreich bringt allerdings erneut sogenannte Handels-Bazookas ins Spiel.

Von Alexandra Föderl-Schmid, Georg Ismar, Josef Kelnberger, Brüssel/Berlin/Paris

Die Europäische Union hat mittlerweile eine gewisse Routine darin entwickelt, mit den immer neuen Wendungen der Zollpolitik unter US-Präsident Donald Trump umzugehen: Ruhe bewahren. „Wir stehen in engem Kontakt mit der US-Regierung, um Klarheit über die Schritte zu erhalten, die sie als Reaktion auf diese Entscheidung zu ergreifen gedenkt“, teilte die EU-Kommission mit, nachdem bekannt geworden war: Der Supreme Court hat vielen Strafzöllen Trumps gegen Europa die rechtliche Grundlage entzogen.

Zur SZ-Startseite

MeinungZölle
:Trump darf nun doch nicht machen, was er will

SZ PlusKommentar von Charlotte Walser

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite