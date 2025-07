60 Prozent der deutschen Industrie leidet bereits unter den Strafabgaben des US-Präsidenten. Ein Handelsdeal scheint greifbar – aber der kommt Europa wohl teuer zu stehen.

Von Alexander Hagelüken

Momentan liegt große Aufmerksamkeit darauf, dass die USA und Europa um eine Zoll-Einigung ringen, bis am 1. August Donald Trumps Frist abläuft. Dabei rutscht eine Tatsache leicht in den Hintergrund: Europas Unternehmen sind schon jetzt von Trumps Zöllen betroffen – und ganz schön heftig. Besonders exportstarke Industriebranchen spüren negative Auswirkungen, so eine Umfrage des Münchner Ifo-Instituts. Demnach leiden 87 Prozent des Maschinenbaus und 68 Prozent der Metallbetriebe.