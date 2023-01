Was die Zinswende für Anleger bedeutet

Von Harald Freiberger

Die Zinswende kam 2022 ebenso überraschend wie schnell, und keine Anlage blieb davon unberührt: Aktienkurse brachen ein, die Zinsen für Anleihen, Festgeld und Baukredite stiegen. Die SZ hat in den vergangenen Wochen in einer Serie beleuchtet, welche Folgen das für einzelne Anlageklassen hat. Und jetzt? Wie können Anleger danach ihre Strategie ausrichten? Was bedeutet die Zinswende für die Struktur ihres Portfolios? Fünf Lehren aus 2022.