Von Victor Gojdka, Frankfurt

Vielleicht hat kaum eine Frau die Börsen in den vergangenen Jahren so geprägt wie Tina. Das Akronym steht bei Börsenexperten für den Slogan "there is no alternative", zu Aktien gebe es in Zeiten niedriger Zinsen keine Alternative. Nun hat der Frauenname Tiara dieses Motto jedoch abgelöst: "There is a real alternative", heißt es nun an den Börse. Auf Deutsch: Es gibt angesichts üppiger Zinsen bei Anleihen und Konten wieder eine Alternative zu Dax, Dow und Co.