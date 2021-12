Von Karin Janker, Barcelona

Die Handgriffe wird sie nie vergessen. Vania Arana reißt beide Arme nach oben, schleudert sie nach vorne und zieht sie mit einem Ruck wieder zurück. "So breitet man ein Laken aus", sagt sie. Matratze hochheben, rundherum einstecken, Matratze runter. Danach das Ganze noch einmal. Zwei Laken übereinander sind in den gehobenen Hotels Standard, dann noch ein drittes, das hier in Spanien üblicherweise als Zudecke dient. Danach das nächste Bett. So ging das früher Stunde um Stunde, Tag für Tag.