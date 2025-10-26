Vor wenigen Wochen stand der chinesische Milliardär Zhang Xuezheng noch an der Spitze eines europäischen Hightech-Unternehmens. Heute darf er seine eigene Firma nicht mehr betreten. Per Eilentscheidung hat der niederländische Staat die Kontrolle über Nexperia übernommen und Zhang als Geschäftsführer abgesetzt.
NexperiaDer Mann, der seine eigene Firma nicht mehr betreten darf
Lesezeit: 2 Min.
Er wollte China an die Spitze der Chipwelt führen. Nun hat Europa Zhang Xuezheng das Steuer aus der Hand genommen. Wer ist der Mann, der Nexperia nicht mehr anführen darf?
Von Gregor Scheu
Halbleiter:Warum der Chiphersteller Nexperia so wichtig ist
Sie sind klein, sie sind billig, sie werden milliardenfach produziert. Aber wehe, diese Chips fehlen. Wer ist der Hersteller Nexperia, dessen Lieferprobleme jetzt ganze Branchen lahmlegen könnten?
Lesen Sie mehr zum Thema