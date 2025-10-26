Der Mann, der seine eigene Firma nicht mehr betreten darf

Er wollte China an die Spitze der Chipwelt führen. Nun hat Europa Zhang Xuezheng das Steuer aus der Hand genommen. Wer ist der Mann, der Nexperia nicht mehr anführen darf?

Vor wenigen Wochen stand der chinesische Milliardär Zhang Xuezheng noch an der Spitze eines europäischen Hightech-Unternehmens. Heute darf er seine eigene Firma nicht mehr betreten. Per Eilentscheidung hat der niederländische Staat die Kontrolle über Nexperia übernommen und Zhang als Geschäftsführer abgesetzt.