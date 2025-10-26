Zum Hauptinhalt springen

NexperiaDer Mann, der seine eigene Firma nicht mehr betreten darf

Lesezeit: 2 Min.

Milliardär Zhang Xuezheng kaufte vor sechs Jahren Nexperia für 3,6 Milliarden Dollar.
(Foto: Wingtech Technologies, imago images)

Er wollte China an die Spitze der Chipwelt führen. Nun hat Europa Zhang Xuezheng das Steuer aus der Hand genommen. Wer ist der Mann, der Nexperia nicht mehr anführen darf?

Von Gregor Scheu

Vor wenigen Wochen stand der chinesische Milliardär Zhang Xuezheng noch an der Spitze eines europäischen Hightech-Unternehmens. Heute darf er seine eigene Firma nicht mehr betreten. Per Eilentscheidung hat der niederländische Staat die Kontrolle über Nexperia übernommen und Zhang als Geschäftsführer abgesetzt.

Halbleiter
:Warum der Chiphersteller Nexperia so wichtig ist

Sie sind klein, sie sind billig, sie werden milliardenfach produziert. Aber wehe, diese Chips fehlen. Wer ist der Hersteller Nexperia, dessen Lieferprobleme jetzt ganze Branchen lahmlegen könnten?

SZ PlusVon Helmut Martin-Jung

