Wer wieder an sein Handy will, muss vor die Tür, zumindest dann, wenn die Zenbox im Briefkasten untergebracht ist. Das Gerät ist ungefähr so groß wie eine Zitronenhälfte. Im Inneren steckt ein NFC-Chip; an der Unterseite befindet sich ein Magnet. Das kleine Gadget soll seine Nutzerinnen und Nutzer von der Handysucht heilen oder sie zumindest zeitweise vom Doomscrolling auf Tiktok oder Instagram abhalten. Die Box funktioniert, indem man sein Handy – egal ob iPhone oder Android-Gerät – daran hält. In der dazugehörigen kostenlosen App legt man vorher fest, wie oft und wie lange bestimmte Apps genutzt werden dürfen. Ist das Zeitbudget aufgebraucht, lassen sie sich erst wieder öffnen, wenn man das Smartphone abermals an die Zenbox hält. Also nach dem Gang zum Briefkasten.