Von Benedikt Peters

Es gibt ein Gesetz, das in Deutschland täglich tausendfach, wahrscheinlich hunderttausendfach gebrochen wird. Krankenpfleger brechen es, wenn sie an die Spätschicht am nächsten Tag eine Frühschicht dranhängen. Universitätsdozentinnen brechen es, wenn sie nachts noch ihren Aufsatz für die Fachzeitschrift fertig schreiben. Das Gesetz brechen auch Versicherungskauffrauen, Webdesigner, Facharbeiterinnen und Juristen - und noch viele weitere Menschen, die in Deutschland einem Beruf nachgehen. Das Gesetz heißt Arbeitszeitgesetz.