Jahrelang sei sie auf ihren Job angesprochen worden, sagt Susanne Wiegand. Auch im privaten Umfeld sei man "immer wieder in diese Ecke gedrückt" worden: "Boah, die macht jetzt Panzer, und Panzer sind böse." Das hat sich vor fast einem Jahr ziemlich verändert.

Von Thomas Fromm, Augsburg

Männernetzwerke, sagt Susanne Wiegand, seien ein bisschen so wie die Wurzeln eines 500 Jahre alten Baumes. Alt, verwachsen, und irgendwie kommt man schlecht an sie ran. Es brauche seine Zeit, so etwas aufzulösen. Sie sagt aber auch, dass sie "kein Freund von Frauenclubs im Sinne einer Gegenveranstaltung zu den alten Zigarren- und Whisky-Zirkeln" ist. Da sei es ihr lieber, "wenn wir uns alle miteinander mischen".