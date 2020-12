Von Michael Kläsgen und Felicitas Wilke

Rubin Ritter aus Berlin wird im Januar zum zweiten Mal Vater. Mit dem Satz könnte die Geschichte schon zu Ende sein, aber damit fängt sie erst an. Es ist offenbar auch aus Sicht von Zalando unglaublich, was die Schwangerschaft seiner Frau, die wachsende Familie und die Ankündigung des Vaters ausgelöst hat. In der Pressestelle war am Montag jedenfalls ungewöhnlich viel los, sagte ein Sprecher merklich überrascht. Im Grunde hatte ja nur ein Mann entschieden, sich eine Zeit lang mehr um seine Familie zu kümmern. Gut, Rubin Ritter ist nicht irgendwer bei dem Online-Modehändler, der 38-Jährige ist einer von drei Co-Chefs und laut Pressemitteilung vom Sonntagabend erklärte er: "Meine Frau und ich sind uns einig, dass in den kommenden Jahren ihr Beruf Priorität haben soll."