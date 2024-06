SZ Plus Nachhaltigkeit : Auf die Tube gedrückt

Nachhaltigen Konsum wollen alle. Doch was in der Theorie super klingt, ist in der Praxis kompliziert. Warum, das lässt sich am besten an einem Produkt erzählen, das Milliarden Menschen täglich benutzen: der Zahnpastatube.

Von Lea Hampel (Text) und Dirk Schmidt (Illustration)