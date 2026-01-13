Mit riskanten Investitionen unter anderem in Start-ups, Luxushotels und eine norddeutsche Garnelenzucht hat die Pensionskasse der Berliner Zahnärzte offenbar mehr als eine Milliarde Euro verloren. Der Verlust ist gewaltig, und die Folgen für gut 10 000 Zahnärzte in Berlin, Brandenburg und Bremen sind bislang nicht absehbar. Was jetzt schon sicher ist: Der besonders krasse Fall von Fehlspekulation wirft neben anderen Vorfällen wie etwa den Verlusten der Bayerischen Versorgungskammer (BVK) eine Menge Fragen zum System der Versorgungskassen auf. Das sichert in Deutschland die Pensionen für etwa eine Million Menschen, die freien Berufen angehören und darum nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müssen.
AltersvorsorgeBohrer und Garnelen: Berlins Zahnärzten fehlt eine Milliarde Euro in ihrer Rentenkasse
Das Versorgungswerk der Zahnärztekammer Berlin muss nach hochriskanten Investitionen wahrscheinlich die Hälfte seines Vermögens abschreiben. Das wirft eine Menge Fragen auf. Experten kritisieren strukturelle Probleme und die staatliche Aufsicht.
Von Gunnar Herrmann
