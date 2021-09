Die Erde eine Scheibe, das Coronavirus völlig harmlos? So ein Irrsinn wird auf Youtube geklickt. Vor der Bundestagswahl beteuert das Unternehmen, dagegen vorzugehen. Gelungen ist das in der Vergangenheit nicht immer.

Von Simon Hurtz, Berlin

Hasskommentare? Facebook. Radikalisierung? Facebook. Donald Trump? Twitter. Alles, was im Netz falsch läuft, scheint in zwei sozialen Netzwerken stattzufinden. Dabei wird eine Plattform oft übersehen: Fast 50 Millionen Menschen in Deutschland sehen sich mindestens einmal im Monat Videos auf Youtube an, im Schnitt verbringen sie dort 40 Minuten am Tag.