Interview von Simon Hurtz, Berlin

2021 war das Jahr, in dem Deutschland eine neue Bundesregierung wählte und die Corona-Impfung vielen Menschen die Hoffnung auf ein normales Leben zurückgab. Diese beiden Themen dominieren auch die erfolgreichsten Youtube-Videos des Jahres: Fast drei Millionen Mal wurde "So endet Corona" der Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim angeschaut, mit doppelt so vielen Abrufen steht "Zerstörung Teil 1: Inkompetenz" des Youtubers Rezo auf Platz eins - eine Wutrede, die sich vor allem gegen die CDU und Armin Laschet richtet. Pandemie und Bundestagswahl haben Youtube nicht nur Reichweite gebracht, sondern auch Ärger und schwierige Entscheidungen: Wie soll die Videoplattform mit Corona-Leugnern umgehen? Wo endet die Meinungsfreiheit? Fragen an Andreas Briese, den Deutschland-Chef von Youtube.