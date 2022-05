Die erste Frau an der DGB-Spitze

Yasmin Fahimi soll an diesem Montag an die Spitze des Deutschen Gewerkschaftsbunds gewählt werden - als erste Frau nach 72 Jahren.

Monatelang wurde gerangelt, wer den Deutschen Gewerkschaftsbund führt. Die designierte Chefin Yasmin Fahimi will die Organisation jünger und weiblicher machen. Doch ihre Kritiker lauern schon.

Von Alexander Hagelüken

Der Weg an die Spitze beginnt im Gewerkschaftsbezirk Recklinghausen. 33 Jahre alt ist Yasmin Fahimi, als sie da 2001 anfängt, in der Abteilung Jugend. "Ich war Quereinsteigerin, noch dazu Akademikerin und Frau. Das war für manche eine Provokation", erzählt Fahimi. Selbstverständlich habe sie männliche Macho-Auftritte erlebt, dort und später: "Manche meinten, 'dem Mädel' beibringen zu müssen, was ordentliche Gewerkschaftskultur ist."