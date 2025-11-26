Wenn führende Mitarbeiter ihre Konzerne verlassen, ist das oft kein großes Ding. Sie wollen eben etwas anderes machen, nicht immer eingebunden sein ins Räderwerk großer Unternehmen. Wenn einer wie Yann LeCun geht, einer der „Paten der KI“, ist das aber ein anderes Kaliber. Vor allem dann, wenn man auf seine Begründung sieht: LeCun, 65 Jahre alt und Chef-KI-Wissenschaftler bei Meta, geht, weil er die Strategie, alles auf große KI-Sprachmodelle zu setzen, für nicht zielführend hält. Stattdessen gründet er ein eigenes Start-up.
Yann LeCunDer KI-Pate verlässt Meta
Yann LeCun hat viele Grundlagen für Sprachmodelle wie Chat-GPT geschaffen, beim Facebook-Mutterkonzern Meta war er lange Chefwissenschaftler. Nun aber geht er, weil er an der Technologie zweifelt.
