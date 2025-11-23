Zum Hauptinhalt springen

Chinas GroßprojekteMit KI durch den Felsen

Lesezeit: 2 Min.

Wer hat hier künftig die Bauleitung? Eine KI. Arbeiter prüfen eine Tunnelbohrmaschine für ein Bauprojekt in der Provinz  Guangdong in China.
Wer hat hier künftig die Bauleitung? Eine KI. Arbeiter prüfen eine Tunnelbohrmaschine für ein Bauprojekt in der Provinz  Guangdong in China. (Foto: CHENJIMIN/IMAGO/VCG)

China setzt beim Bau eines neuen Tunnels für seine Hochgeschwindigkeitszüge erstmals rein auf eine künstliche Intelligenz, die vorgibt, wo gebohrt und wo gesprengt wird. Das Projekt gilt als Vorbote einer neuen Bauweise.

Von Gregor Scheu

Das Wuling-Gebirge in der zentralchinesischen Provinz Hubei ist ein Albtraum für Tunnelbauer. Brüchiges Gestein, versteckte Höhlen und Wasseradern, die plötzlich aufbrechen können, machen jeden Meter Fels unberechenbar. Jahrzehntelang entschieden Tunnelmeister mit Klopfproben und Bauchgefühl, wie gegraben wird. Beim Bau des neuen Yangcun-Tunnels setzt China nun nicht mehr auf Erfahrung, eine künstliche Intelligenz übernimmt die Bauleitung. Sie legt per Algorithmus fest, wo gebohrt, wo gesprengt und wo gegraben wird. Während in Europa noch darüber diskutiert wird, welche Folgen künstliche Intelligenz für einzelne Branchen haben könnte, nutzt China sie bereits für seine größten Infrastrukturprojekte.

Zur SZ-Startseite

MeinungUnternehmen
:Der Preis der Bequemlichkeit

SZ PlusEssay von Elisabeth Dostert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite