Das Wuling-Gebirge in der zentralchinesischen Provinz Hubei ist ein Albtraum für Tunnelbauer. Brüchiges Gestein, versteckte Höhlen und Wasseradern, die plötzlich aufbrechen können, machen jeden Meter Fels unberechenbar. Jahrzehntelang entschieden Tunnelmeister mit Klopfproben und Bauchgefühl, wie gegraben wird. Beim Bau des neuen Yangcun-Tunnels setzt China nun nicht mehr auf Erfahrung, eine künstliche Intelligenz übernimmt die Bauleitung. Sie legt per Algorithmus fest, wo gebohrt, wo gesprengt und wo gegraben wird. Während in Europa noch darüber diskutiert wird, welche Folgen künstliche Intelligenz für einzelne Branchen haben könnte, nutzt China sie bereits für seine größten Infrastrukturprojekte.
Chinas GroßprojekteMit KI durch den Felsen
Lesezeit: 2 Min.
China setzt beim Bau eines neuen Tunnels für seine Hochgeschwindigkeitszüge erstmals rein auf eine künstliche Intelligenz, die vorgibt, wo gebohrt und wo gesprengt wird. Das Projekt gilt als Vorbote einer neuen Bauweise.
Von Gregor Scheu
