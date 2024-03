Von Florian Müller, Peking

Die Chinesen machen vor, woran der US-Rivale Apple gescheitert ist: Der vor allem für seine bezahlbaren Handys bekannte Elektronikkonzern Xiaomi hat am Donnerstag sein erstes Elektroauto vorgestellt. Die Limousine SU7 soll umgerechnet zwischen 28 000 und 39 000 Euro kosten, eine Reichweite von bis zu 800 Kilometern haben und von null auf Hundert in unter 2,8 Sekunden beschleunigen können. Die Designer des Autos haben früher unter anderem bei BMW gearbeitet. Der Konzern hatte die Autos bereits seit Anfang der Woche in seinen Geschäften in ganz China ausgestellt.