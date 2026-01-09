Der reichste Mensch der Welt hat eine der weltweit größten Online-Plattformen in eine Maschine verwandelt, mit der Männer massenweise Frauen sexualisieren und erniedrigen. Zehntausende Nutzer ließen Grok, den mit künstlicher Intelligenz (KI) betriebenen Chatbot der Plattform X, manipulierte Bilder von teils minderjährigen Frauen in Bikinis oder Unterwäsche erzeugen. Eigentümer Elon Musk sah der bildbasierten Gewalt rund zwei Wochen tatenlos zu. Am Freitag schränkte X die Funktion dann ein. Antworten auf die wichtigsten Fragen.