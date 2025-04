Was Hendrik Wüst am Golf will

Von Björn Finke, Doha

In dem Saal steht ein langer Tisch. Auf der einen Seite haben sich 18 Männer in dunklen Anzügen niedergelassen sowie eine Frau. Auf der gegenüberliegenden Tischseite sitzen 17 Männer in weißen Gewändern und weißer Kopfbedeckung sowie zwei Frauen. Manchmal scheint Wirtschaft immer noch Männersache zu sein – den Eindruck erweckt zumindest dieses Treffen in einem Bürogebäude in Katars Hauptstadt Doha. Die Unternehmervereinigung Qatar Chamber empfängt hier eine hochrangige Delegation aus Nordrhein-Westfalen. Ministerpräsident Hendrik Wüst ist mit 17 Managern zunächst nach Katar und dann in die Vereinigten Arabischen Emirate geflogen. An diesem Samstag kehren die Handlungsreisenden, darunter die Chefs von RWE, Uniper, Covestro und Thyssenkrupp, von ihrer dreitägigen Wüstenstaat-Exkursion zurück.