Dass US-Präsident Donald Trump die Welthandelsorganisation (WTO) nicht mag, daraus hat er in den vergangenen Jahren keinen Hehl gemacht. Die Abkommen der USA mit der WTO bezeichnet er schon mal als "den schlechtesten Handelsdeal, der jemals gemacht wurde". Ein anderes Mal ließ er wissen: "Wenn sie sich nicht weiterentwickelt, würde ich aus der WTO austreten."

Statt den Austritt verfolgte der Präsident dann aber einen anderen, alternativen und nicht weniger radikalen Weg: Indem seine Regierung die Ernennung neuer Richter für die Streitschlichtung bei der WTO seit langer Zeit blockiert, machte sie die Organisation de facto arbeitsunfähig. Seit Dezember etwa können Handelsstreitigkeiten nicht mehr geordnet geregelt werden, weil für das entsprechende Streitschlichtungsverfahren die Berufungsrichter fehlen. Ohne Streitschlichtung aber ist es schwierig, im internationalen Handelssystem Regeln durchzusetzen und Zollkonflikte wie den zwischen den USA und China beizulegen.

Das Signal, das Washington dabei in die Welt sendet: Multilaterale Handelsabkommen und regelbasierter Freihandel waren gestern, künftig werden die Dinge außerhalb der WTO - bilateral und von Fall zu Fall - neu ausgedealt.

Am 25. Jahrestag ihrer Gründung am 1. Januar steht die WTO also vor einem Riesenproblem, und da kommt diese Studie der Bertelsmann Stiftung wohl zur rechten Zeit: Während die US-Blockade die WTO gerade in eine historische Krise stürzt, belegen neueste Zahlen, wie sehr die USA eigentlich von der Welthandelsorganisation profitieren - und zwar noch mehr als China und Deutschland, die anderen beiden großen Exportländer.

Natürlich ist es kein Zufall, dass ausgerechnet die USA, China und Deutschland am meisten von der WTO haben. Wer viel exportiert, braucht die Sicherheit eines ordnenden Regelsystems, wie es die WTO bietet. Durch die Mitgliedschaft in der globalen Handelsorganisation entstehen für die drei Länder enorme Vorteile, wie aus der Studie der Bertelsmann Stiftung hervorgeht.

Die WTO hat für einen Wohlstandszuwachs von 855 Milliarden gesorgt

Allein den USA soll die Mitgliedschaft im Jahr 2016 etwa 87 Milliarden US-Dollar an Einkommensgewinnen gebracht haben. China brachte es auf 86 Milliarden Dollar, die Bundesrepublik profitierte immerhin noch mit 66 Milliarden Dollar von ihrer Mitgliedschaft. Weltweit, so errechneten die Studienautoren der Stiftung, habe die WTO für alle ihre Mitglieder im Jahr 2016 für einen weltweiten Wohlstandszuwachs von insgesamt 855 Milliarden US-Dollar gesorgt.

"Die WTO ist das Betriebssystem der Weltwirtschaft, das täglich dafür sorgt, dass Waren und Dienstleistungen in einer stabilen, regelbasierten Umgebung zirkulieren können", sagte Christian Bluth, Handelsexperte der Stiftung. Auch wenn keine Organisation perfekt sei: "Wer statt der WTO auf ein System von rein bilateralen Handelsabkommen setzt, würde enorme Wohlstandseinbußen im internationalen Handel riskieren."

Wohl auch deshalb hat China das Verhalten der USA als bisher "schwersten Schlag" gegen die WTO bezeichnet. Immerhin ist es im Januar genau zehn Jahre her, dass China Deutschland als größte Exportnation weltweit abgelöst hat. Wer viel zu gewinnen hat, hat meistens auch viel zu verlieren - eigentlich eine klare Sache. Auch in Deutschland hat man den Zusammenhang von funktionierender WTO, Exportkraft und Gewinnen sehr wohl verstanden.

Aus Sicht des Deutschen Industrie- und Handelskammertags trifft die Krise der WTO nun vor allem deutsche Unternehmen. DIHK-Präsident Eric Schweitzer sagte der Deutschen Presse-Agentur: "25 Jahre WTO wären eigentlich ein Grund zu feiern. Doch leider gibt es für den Welthandel keinen Happy Birthday: Die Erosion der WTO durch die brach liegende Streitschlichtung trifft die international vernetzte deutsche Wirtschaft besonders stark."

"Die WTO braucht dringend ein Update"

Deutschland sei auf einen Welthandel mit fairen Regeln angewiesen. "Zwei Drittel der außereuropäischen Exporte Deutschlands beruhen einzig auf WTO-Regeln", so Schweitzer. "Betroffen davon sind unser Handel mit den USA, mit China oder auch mit Russland", so der DIHK-Präsident. Ohne die WTO drohe "im weltweiten Handel das Recht des Stärkeren anstelle der Stärke des Rechts".

Der Bertelsmann-Studie zufolge lohnt sich die WTO-Mitgliedschaft für die meisten Länder. So seien zwischen 1980 und 2016 die Exporte in WTO-Mitgliedsländern um 14 Prozent gewachsen. Wer nicht Mitglied war, habe dagegen häufig Wohlstandseinbußen und Rückgänge beim Export gespürt. So seien die Exporte in Nicht-WTO-Länder bis 2016 um 5,5 Prozent zurück gegangen.

Profitiert hätten in erster Linie Länder mit starker Produktion und hohem Exportanteil. Neben den USA, China und Deutschland seien dies auch Staaten wie Südkorea und Mexiko mit Gewinnen von 31 beziehungsweise 58 Milliarden Dollar gewesen.

Die Frage ist nun: Wird das auch in den kommenden Jahren so bleiben? Oder wird sich die Blockade der WTO demnächst in den Bilanzen von Staaten und Unternehmen bemerkbar machen? "Die WTO braucht dringend ein Update, um weiterhin Wohlstand generieren zu können", resümiert Bertelsmann-Experte Christian Bluth.