Von Max Muth

Es ist ziemlich leicht, Worldcoin zu hassen. Mit KI und Kryptowährungen vereint das Start-up die zwei jüngsten Technologiehypes zu einem Produkt, das nebenbei noch an dystopische Überwachungsfantasien à la Orwell erinnert. Die Idee von Gründer Sam Altman ist schnell erzählt: In nicht allzu ferner Zukunft werden künstliche Intelligenzen allgegenwärtig sein. Es muss also ein Mechanismus her, um online beweisen zu können, dass man ein Mensch ist.