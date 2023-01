In der Theorie vielleicht schön, praktisch aber keine gute Idee: Workation.

Home-Office in der sonnigen Ferne, für viele klingt das äußerst verlockend. So eine "Workation" führt aber meistens nur dazu, dass man kaum etwas schafft und sich trotzdem nicht erholt.

Kommentar von Kathrin Werner

Bei vielen Dingen, die zu schön klingen, um wahr zu sein, stellt sich irgendwann heraus: Sie sind es tatsächlich nicht. Also entweder nicht schön oder nicht wahr. So eine Sache ist auch die Workation, die gerade ganz große Karriere in Deutschland macht.