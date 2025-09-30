Der nach einer Insolvenz sanierte US-Chiphersteller Wolfspeed ist spektakulär an die Börse zurückgekehrt. Die Aktie des Unternehmens schoss am Montag an der Börse in New York zeitweise um rund 1500 Prozent in die Höhe, bevor der Handel wegen der hohen Volatilität mehrfach ausgesetzt wurde.

Zuvor hatte die New Yorker Börse NYSE mitgeteilt, dass die alten Aktien des Unternehmens im Zuge des abgeschlossenen Insolvenzverfahrens vom Handel genommen werden. Anleger erhalten im Gegenzug neue Papiere des sanierten Konzerns, die die weitere Börsennotierung des Unternehmens sichern.

Im Handelsverlauf bröckelte der Gewinn ab, die Papiere lagen mit knapp 15 Dollar aber noch immer mehr als 1100 Prozent im Plus. Von ihren Höchstständen sind sie dennoch weit entfernt. Vor drei Jahren hatte die Aktie noch mehr als 120 Dollar gekostet.

Wolfspeed hatte im Juni Gläubigerschutz nach Chapter 11 des US-Insolvenzrechts beantragt, was eine Sanierung in Eigenregie ermöglicht. Ende Juni hatten die Papiere daher nur noch bei knapp 40 US-Cent notiert. Die Vereinbarung mit den Gläubigern sah einen Schuldenschnitt von 4,6 Milliarden Dollar sowie eine Finanzspritze von 275 Millionen Dollar vor.

Der Konzern stellt Leistungshalbleiter für Elektroautos her. Gemeinsam mit dem deutschen Autozulieferer ZF wollte Wolfspeed ein Werk im Saarland errichten. Die Pläne wurden jedoch wegen des schwächelnden Absatzes von E-Autos gestoppt, was die Krise bei dem US-Unternehmen verschärfte.