Wenn man sich einmal an etwas gewöhnt hat, dann ist es sehr schwer, sich davon wieder zu lösen. Die Verhaltenspsychologie weiß schon lange, dass Disziplin oder Wille dafür nicht ausreichen. Es braucht neue Muster und Abläufe, wenn man sich von etwas entwöhnen will. Und damit wäre schon die Brücke geschlagen zur Lage des deutschen Wohnungsbaus. Hier hat man sich an hohe Baustandards gewöhnt. An Dutzende zusätzliche Steckdosen und an Heizkörper für die Handtücher im Bad. Ist ja auch bequem. Aber teuer.

Die Politik, Ökonomen und die Baubranche haben schon vor vielen Jahren die hohen Baukosten als einen der Gründe dafür ausgemacht, warum der Wohnungsbau in Deutschland nicht vorankommt. 2025 wurden in Deutschland 206 600 Wohnungen fertiggestellt, so wenige wie seit 2012 nicht mehr. Und weil guter Wille zum günstigen Bauen nicht ausreicht, arbeitet Justizministerin Stefanie Hubig seit mehr als einem Jahr gemeinsam mit Bauministerin Verena Hubertz (beide SPD) an einem Gesetz, dem Gebäudetyp-E. Das E steht für einfaches, effizientes oder experimentelles Bauen. Lange blieb es bei Ankündigungen, jetzt gibt es immerhin einen Referentenentwurf.

Das heißt: Was in den 28 Seiten steht, muss erst noch vom Kabinett beschlossen werden, bevor es überhaupt in den Bundestag gehen kann. Es wird also wohl noch Änderungen daran geben. Es heißt aber auch: Nach Monaten des langen Wartens kann man jetzt nachlesen, wie das Justiz- und das Bauministerium das Bauen in Deutschland einfacher machen wollen.

Bisher wird in Deutschland meist nach den sogenannten anerkannten Regeln der Technik gebaut. Damit ist das gemeint, was sich in der Praxis und bei Fachleuten bewährt hat, beispielsweise beim Schallschutz oder bei Dingen, die den Komfort betreffen, etwa die Anzahl der Steckdosen. Gesetzlich vorgeschrieben ist das nicht. Aus Angst, trotzdem hinterher verklagt zu werden, wird es aber oft umgesetzt. Und das treibt die Kosten am Bau in die Höhe.

Dem Entwurf zufolge gehen die Ministerinnen davon aus, dass sich mit dem Gebäudetyp E bis zu 15 Prozent der Baukosten einsparen ließen. In einigen Beispielprojekten wie in Kiel waren sogar 25 Prozent Kostenersparnis drin.

Und so soll das funktionieren: Auftraggeber und Auftragnehmer für ein Bauprojekt können gemeinsam vereinbaren, dass sie von Standards abweichen können, ohne mit Post vom Anwalt rechnen zu müssen. Dafür wollen sie das Bauvertragsrecht ändern. „Mit dem Gebäudetyp E geben wir Bauherren, Bauunternehmen und Käuferinnen die Freiheit zurück, auf unnötigen Schnickschnack zu verzichten“, sagte Hubertz. „Jeder Euro, den wir nicht in überflüssige Standards stecken, ist ein Euro für mehr bezahlbaren Wohnraum.“

Der Bauindustrie geht der Entwurf nicht weit genug

In Zukunft soll es leichter werden, von den teuren Standards runterzugehen. Das heißt im Umkehrschluss auch: Gibt es diese explizite Vereinbarung nicht, dann bleibt alles beim alten, oft teuren Standard.

In der Baubranche hätte man sich das genau andersherum gewünscht: ein Gebäudetyp-E als neuer Standard, Dinge, die den Komfort betreffen und darüber hinausgehen, müssen explizit vereinbart werden. Quasi wie beim Autokauf: Der Händler bietet einen Wagen mit der Grundausstattung an, Sitzheizung und Einparkhilfe kosten extra. Tim-Oliver Müller, Hauptgeschäftsführer beim Hauptverband der Bauindustrie hat Zweifel, dass der eingeschlagene Weg zum Aufschwung beim Wohnungsbau führen wird. „Jetzt kann man vom Komfort-Standard nach unten abweichen. Bauherren könnte so suggeriert werden, der Gebäudetyp E sei schlechter. Dabei ist er ja vor allem günstiger.“ Das sei ein psychologisches Thema, sagt Müller.

Ähnlich argumentiert Axel Gedaschko, Präsident des Bundesverbands der deutschen Wohnungs- und Immobilienunternehmen. „Der Entwurf ist mutlos: Es wird darauf gehofft, dass einfacheres Bauen irgendwann üblich wird, statt jetzt die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen“, sagt er. Auch er plädiert dafür, einen neuen Baustandard zu etablieren.