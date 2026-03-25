Da kann schon mal ein bisschen Schimmel in der Ecke sein. Das als „kuscheliges Nest“ beschriebene Schlafzimmer kann sich als winzige Eckkammer herausstellen. Und die „perfekte Anbindung“ als eine dauerhaft befahrene, dreispurige Straße direkt vor den dünnen Altbaufenstern. Die meisten würden trotzdem einziehen. Wenn die Lage okay und die Miete bezahlbar ist, haben junge Menschen nicht viele Ansprüche an eine Wohnung. Hauptsache, sie werden genommen. Das ist schwer genug.