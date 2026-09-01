Millionen Mieter in Deutschland sind von steigenden Wohnkosten betroffen. Der neue Mietenreport macht deutlich: Springt der Staat mit finanzieller Unterstützung ein, wird die Wohnungskrise zur Sozialstaatskrise.

Wer sich die Miete kaum mehr leisten kann, muss an anderer Stelle sparen – auch bei der Gesundheit. Das ist eine zentrale Erkenntnis des Mietenreports 2026, den die Präsidentin des Deutschen Mieterbundes (DMB), Melanie Weber-Moritz, am Mittwoch in Berlin vorgestellt hat. Mit Blick auf die steigenden Belastungen für Mieter in Deutschland attestiert sie: „Die Wohnungskrise wird zur Sozialstaatskrise.“