In den ostdeutschen Plattenbauten, hier in Berlin-Marzahn, lief die soziale Entmischung wie im Zeitraffer.

Essay von Stephan Radomsky

Das Ziel ist klar, und es hat es in sich: 100 000 geförderte Wohnungen will die neue Bundesregierung bald jedes Jahr bauen lassen. Das wären ungefähr so viele wie in der gesamten letzten Legislaturperiode zusammen. Eine Milliarde Euro wollen SPD, Grüne und FDP dafür allein im kommenden Jahr ausgeben und nicht weniger schaffen als eine Renaissance des sozialen Wohnungsbaus. Im Koalitionsvertrag verkünden sie ganz unbescheiden einen "Aufbruch in der Bau-, Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik", Wohnen sei schließlich "ein Grundbedürfnis". Eines allerdings, das Millionen Menschen kaum oder gar nicht mehr befriedigen können.