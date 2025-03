In Deutschland gibt es bis 2030 einen Bedarf von etwa 320 000 neuen Wohnungen pro Jahr. Das geht aus einer Studie des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) hervor, die am Donnerstag veröffentlicht worden ist. Wie viele Wohnungen gebraucht werden, ist aber regional sehr unterschiedlich. Besonders hoch ist der Bedarf in Großstädten und im Süden Deutschlands.