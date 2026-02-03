Die Europäische Union hat ein neues Aufgabenfeld für sich entdeckt: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Erstmals bringt die EU-Kommission zu diesem Zweck ein eigenes Programm auf den Weg. Es wurde kurz vor Weihnachten in Brüssel in seinen Grundzügen vorgestellt, soll in diesem Jahr in die Form von Gesetzen gegossen werden – und nein, der Plan besteht nicht darin, dass die EU anfängt, in den 27 Mitgliedsländern selbst in den Wohnungsbau einzusteigen.