Von Thomas Öchsner

Am Anfang war eine gute Idee. Die verschämte Armut, die Armut also, die in keiner amtlichen Statistik in Zahlen gegossen ist, wollte schon die rot-grüne Bundesregierung bekämpfen. Niemand sollte sich mehr dafür schämen, auf staatliche Hilfen als Rentner oder Rentnerin angewiesen zu sein. Die Regierung führte die staatliche Grundsicherung im Alter ein, damit sich mehr alte Menschen das holen, was ihnen zusteht. Andere Reformpakete mit Sozialgesetzen folgten. Was aber haben die Politiker seitdem erreicht? Verzichten weiter viele Menschen auf Sozialleistungen vom Staat?