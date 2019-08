Wiesbaden (dpa/lhe) - Große Preissprünge bei der Miete will das Land Hessen künftig mehr Bürgern ersparen. Das Kabinett habe den Entwurf einer Verordnung zur sogenannten Kappungsgrenze gebilligt, teilte das Wirtschafts- und Wohnungsbauministerium mit. Damit werden Vermieter bei Erhöhungen beschränkt. In Frankfurt und anderen Kommunen mit angespanntem Wohnungsmarkt sind schon bisher bei laufenden Mietverhältnissen höchstens 15 Prozent innerhalb von drei Jahren erlaubt.

Auch zum Thema Kündigungssperrfrist gebe es einen Kabinettsbeschluss, erklärte das Ministerium: Der Kündigungsschutz soll für Mieter, deren Wohnung verkauft wird, künftig in deutlich mehr Gemeinden gelten und verlängert werden. Minister Tarek Al-Wazir (Grüne) will die Pläne heute auf einer Pressekonferenz in Wiesbaden vorstellen. Im Juni hatte er angekündigt, die Kündigungssperrfrist in Gebieten mit angespanntem Wohnungsmarkt von fünf auf acht Jahre erhöhen zu wollen.