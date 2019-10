Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger Mietwohnungsmarkt ist nach Auffassung von Branchenvertretern intakt. Mieter könnten in der Elbmetropole nach wie vor ausreichend Angebote zu realistischen Konditionen finden, teilten vier Verbände der Wohnungswirtschaft - BFW, IVD, VNW und der Grundeigentümer-Verband - am Dienstag gemeinsam mit. Ihrer Einschätzung liegt eine Studie des Center for Real Estate Studies (CRES/Berlin) zugrunde, die die Verbände beauftragt hatten. Danach liegt die Durchschnittsmiete im Hamburger Mietwohnungsmarkt bei netto-kalt 8,21 Euro pro Quadratmeter. Fast 70 Prozent der Mieten rangieren zwischen 6,19 Euro und 10,24 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich zum Hamburger Mietenspiegel erfasst die CRES-Studie den Angaben zufolge nicht nur Neuvertragsmieten und Mieterhöhungen, sondern auch die Mieten für bestehende sowie für geförderte Wohnungen. Im Mietenspiegel aus dem Dezember 2017 lag die Durchschnittsmiete bei 8,44 Euro je Quadratmeter. Damals hatte sich der Zuwachs auf 5,2 Prozent abgeschwächt. Die nun vorgelegte CRES-Studie solle vor allem zur Versachlichung der Mietendiskussion beitragen, unterstrichen der Grundeigentümer-Verband und der Immobilienverband IVD Region Nord, der Makler und Verwalter vertritt.

Für die Analyse wurden nach Angaben von Prof. Marco Wölfle des CRES-Instituts die "tatsächlich 2019 gezahlten" Mieten für rund 270 000 Wohnungen von privaten, städtischen und genossenschaftlichen Vermietern herangezogen. Das sei die 22-fache Datenmenge des Hamburger Mietenspiegels und entspreche knapp einem Drittel des gesamten Mietmarktes. Jede 14. Wohnung werde neu vermietet, wobei es durchschnittlich zu Aufschlägen von knapp einem halben Euro pro Quadratmeter komme, erläuterte der Wissenschaftler. Die Bestandsmieten hätten zwischen den Jahren 2000 und 2019 mit 9 Prozent im Vergleich zu den um fast ein Drittel gestiegenen Verbraucherpreisen moderat zugelegt.

Kritik kam vom Hamburger Mieterverein, der die Methodik der Datenerhebung anzweifelt. "Es drängt sich der Eindruck auf, dass die Wohnungswirtschaft den Hamburger Mietern Beruhigungsmittel verabreichen möchte", sagte der Vereinsvorsitzende Siegmund Chychla. Für Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD) verdeutlicht die Studie dagegen, "dass in vielen Teilen der Stadt ein breites Angebot an bezahlbaren Wohnraum für Haushalte mit niedrigen und mittleren Einkommen vorhanden ist".

Doch warum machen Wohnungssuchende andere Erfahrungen, als sie die Statistik zeigt? "Angebotsmieten in Immobilien-Portalen prägen das öffentliche Bild und sind deutlich teurer", berichtete Wölfle. Dort lägen Neuvertragsmieten im Durchschnitt bei 12,19 Euro je Quadratmeter (Spanne: 8,81 bis 15,57 Euro). In den Portalen würde auch nur etwa jede 20. Wohnung erscheinen, weil große Bestandshalter wie Genossenschaften ihre Angebote selbst offerierten. Auch die Lage einer Wohnung bleibt entscheidend: In normaler Wohnlage wurden laut Studie durchschnittlich 7,91 Euro pro Quadratmeter gezahlt, in guter Wohnlage 1,80 Euro mehr. Noch bessere Lagen erzielten mehr als 12 Euro pro Quadratmeter.

"Es gibt eine gefühlte und eine tatsächliche Temperatur auf dem Mietmarkt", sagte Sönke Struck, Vorsitzender des Landesverbands BFW der freien Immobilien- und Wohnungsunternehmen. Es brauche keine regulatorischen Eingriffe in den Markt, sondern verlässliche Bedingungen für die Unternehmen der Branche. Wohnungsneubau als "Mietpreisbremse" und als Beseitigung von Wohnraummangel sowie ausreichend Bauland forderte auch der Verband norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW). Diesbezüglich sieht Prof. Wölfle die Stadt mit ihrem Bündnis für das Wohnen, das jedes Jahr 10 000 Wohnungen auf den Weg bringen will, auf einem guten Weg: Durch ein der Nachfrage entsprechendes Angebot blieben Mietpreise in Balance.