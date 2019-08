Hamburg (dpa/lno) - Die sieben Hamburger Bezirksämter haben in der ersten Jahreshälfte Baugenehmigungen für 5695 Wohneinheiten erteilt. Das sind 324 mehr als im ersten Halbjahr 2018, wie die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen am Donnerstag mitteilte. Im Juli sollten noch einmal Genehmigungen für fast 700 weitere Wohneinheiten, also Wohnungen oder Häuser, hinzukommen. Hamburg hat sich gemeinsam mit den Bezirksämtern vorgenommen, jedes Jahr für 10 000 Wohnungen Baugenehmigungen zu erteilen. In den vergangenen Jahren war das gelungen.