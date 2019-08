Wohnungsbau in Thüringen zieht an

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen werden mehr Wohnungen gebaut. In der ersten Jahreshälfte wurde der Bau von 2893 Wohnungen genehmigt und damit 15,3 Prozent beziehungsweise 384 Wohnungen mehr als im ersten Halbjahr 2018, wie das Statistische Landesamt am Mittwoch in Erfurt mitteilte. Mehr als 41 Prozent des neuen Wohnraums entsteht laut den Statistikern in Einfamilienhäusern.