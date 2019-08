Berlin (dpa) - Der Anteil der Wohnungseigentümer ist in Berlin und Brandenburg einer neuen Studie zufolge entgegen des bundesweiten Trends deutlich angestiegen - bleibt in der Hauptstadt aber weiter auf niedrigem Niveau. Dort nahm die Zahl der Eigentümer zwischen 2010 und 2017 um rund ein Viertel zu. Ihr Anteil an allen Haushalten stieg um vier Prozentpunkte auf 18 Prozent. Das geht aus einer Untersuchung des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) hervor, die diese im Auftrag der Bausparkasse Schwäbisch Hall durchgeführt hatte und am Freitag vorstellte.