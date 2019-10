Berlin (dpa/bb) - SPD, Linke und Grüne in Berlin haben ihre Verhandlungen über den geplanten Mietendeckel vertagt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagabend aus Koalitionskreisen. Demnach gelang es den Parteien nicht, bei einer rund sechsstündigen Sitzung des Koalitionsausschusses ein Kompromisspaket zu schnüren. Die Gespräche sollen am Freitag weitergehen. Einig sind sich alle Beteiligten darin, dass die Mieten in Berlin wegen zuletzt starker Aufschläge und zunehmenden Mangels an bezahlbaren Wohnungen für fünf Jahre eingefroren werden sollen. Strittig sind allerdings eine Reihe von Detailfragen wie die, ob und wie Mieten auch gesenkt werden können.