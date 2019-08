Berlin (dpa) - Angesichts der Debatte um die Ausgestaltung des in Berlin geplanten Mietendeckels dringt Regierungschef Michael Müller auf eine durchdachte und ausgewogene Lösung. "Mir ist es wichtig, dass sich die Mieterinnen und Mieter auf einen rechtssicheren Mietendeckel verlassen können", erklärte der SPD-Politiker am Montag. Für gemeinwohlorientierte Wohnungsunternehmen müssten Lösungen her: "Damit diese weiter ihrer Aufgabe der Schaffung und Sicherung von bezahlbarem Wohnraum nachkommen können."